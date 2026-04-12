La gonna di jeans, disponibile in versioni mini, midi o lunga, si conferma come un capo versatile di questa primavera. Con dodici modelli proposti a meno di venti euro, rappresenta una scelta semplice per diversi stili. Il denim, infatti, non si limita ai pantaloni, ma si estende anche alle gonne, diventando un elemento imprescindibile nel guardaroba. La sua presenza nelle collezioni di stagione dimostra quanto sia diffuso e apprezzato.

Quando non sai cosa mettere stai pur certa che a risolvere ogni dilemma arriva il denim. Non stiamo parlano solo dei classici pantaloni che ormai indossiamo ovunque, anche nelle occasioni più importanti, ma del denim in generale. Se il giubbino di jeans è un punto fermo dell’outfit primaverile c’è un altro capo realizzato nello stesso tessuto che non ha di certo voglia di starsene lì in un angolo. Se ci fai caso appena spuntano i primi raggi di sole siamo prese da un’irrefrenabile voglia di indossare la gonna di jeans perché ci trasporta in un mood vacanziero anche se le ferie sono ancora lontane. Il successo della gonna di jeans sta tutto nel fatto di essere riuscita a non passare mai di moda.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mini, midi o lunga, la gonna di jeans è il capo jolly di questa primavera. 12 modelli a meno di 20

Gonna in camoscio, 8 modelli mini per la primavera 2026La palette cromatica punta sulle classiche nuance del beige e del marrone, da abbinare a colori chiari e luminosi in sintonia con la stagione.

Le sneaker con plateau sono la rivoluzione di questa primavera: 12 modelli con cui guadagnerai fino a 5 cmPer questa primavera c’è una buona notizia: non dovrai più scegliere tra essere comoda e guadagnare qualche centimetro.