Insulti minacce e botte alla moglie dopo aver bevuto | condannato marito violento

Un uomo sudamericano è stato condannato a tre anni di reclusione e a pagare una provvisionale di quattromila euro all’ex coniuge. Il giudice del Tribunale penale di Perugia ha emesso la sentenza, riconoscendo l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, difeso dall’avvocato Hugo Alexis Guevara García, è stato riconosciuto colpevole di aver insultato, minacciato e aggredito la moglie dopo aver bevuto.

L'imputato era accusato di aver costretto la donna a rifugiarsi in camera da letto per sottrarsi alle aggressioni verbali e fisiche Tre anni di reclusione e quattromila euro di provvisionale a favore dell’ex coniuge. È quanto stabilito del giudice del Tribunale penale di Perugia nei confronti di un sudamericano, difeso dall’avvocato Hugo Alexis Guevara García, accusato di maltrattamenti in famiglia. La Procura di Perugia contestava all’uomo di avere maltrattato, “con condotte abituali”, la moglie, ponendo “in essere in costante stato di alterazione dovuto all’assunzione massiva di sostanze alcoliche” aggressioni verbali e fisiche.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Botte, insulti e minacce di morte alla moglie italiana: condannato tunisino

Lancia una pentola d’acqua bollente alla moglie e la picchia davanti ai figli: condannato marito violentoCondanna a 7 anni e 4 mesi a Viterbo per maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie: insulti, botte, minacce e abusi anche in presenza dei figli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Insulti minacce e botte alla moglie....

Temi più discussi: Botte e minacce per una vita: Sei un diavolo di moglie. Tre anni e mezzo al marito; Minacce e insulti alla moglie: ammonito 60enne; Palazzo degli abusivi, donna picchiata e azzannata dal cane: la vendetta per il rimprovero per l'abbandono dei rifiuti in strada; ? Insulti, botte e spintoni: viaggia senza biglietto e aggredisce il capotreno.

Roma, picchia e minaccia la moglie per 15 anni: Prima o poi ti ammazzo», 3 anni e mezzo al maritoBotte, minacce e insulti nel corso di oltre 15 anni di relazione. Questa era la realtà che doveva sopportare quotidianamente una donna di origine rumena di 49 anni. Il suo aguzzino era ... ilmessaggero.it

Botte e minacce alla compagna: arrestato 34enneUn incubo fatto di botte, minacce e umiliazioni consumato tra le mura domestiche. È quanto avrebbero ricostruito i carabinieri di Campagnola Emilia, nel Reggiano, che hanno arrestato un 34enne con l’a ... zoom24.it

Sandro #Sabatini sui fischi a #Bastoni: «Mi dispiace, ma sono fischi, non insulti. Ci dovrà convivere come Cuadrado. Inutile fischiare Lukaku come "traditore" e poi gridare allo scandalo per Bastoni: coerenza. Condanno gli insulti personali, ma il fischio è pa x.com

Lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo con "condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce" facebook