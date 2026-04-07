Durante le festività pasquali, un uomo è stato arrestato dopo aver rivolto urla e minacce alla moglie, con comportamenti aggressivi che si sono estesi anche alla figlia piccola. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute sul posto per interrompere la situazione di tensione. L’uomo, infatti, ha mostrato un comportamento violento e incurante della presenza della bambina, che si trovava nella stessa abitazione al momento.

Non per tutti la Pasqua è sinonimo di serenità, tavole imbandite e sorrisi condivisi. In alcune case, lontano dalle immagini rassicuranti delle festività, si consumano invece drammi silenziosi che trovano il loro culmine proprio nei giorni in cui la pace dovrebbe essere il valore dominante. È quanto accaduto a Busto Arsizio, dove una violenta aggressione domestica ha spezzato l’illusione di una giornata diversa, trasformandola in un incubo. La vicenda si è consumata domenica tra le mura di un’abitazione, davanti agli occhi di una bambina di appena quattro anni, già fragile per via di un disturbo del neurosviluppo. La madre, da tempo, viveva in uno stato di paura costante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urla e minacce alla moglie. Arrestato marito violento incurante della figlia piccola

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