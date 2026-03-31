Morsi al naso alla compagna e minacce continue | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, colpendola con morsi al naso e pronunciando minacce ripetute. L’arresto è stato eseguito a seguito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e dall’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Il Gip ha disposto la misura cautelare su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito del procedimento denominato

A fine marzo gli agenti della Questura hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ad un 33enne padovano. Non sono bastati tre ammonimenti del questore a placare la sua gelosia Maltrattamenti alla compagna, scatta l'arresto. A seguito di un’articolata attività investigativa effettuata dalla Squadra Mobile e dall’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, il Gip su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito del cosiddetto "codice rosso" ha emesso un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne padovano. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile che hanno rintracciato negli ultimi giorni di marzo l’uomo nei pressi della sua abitazione a Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Morsi al naso alla compagna e minacce continue: arrestato Articoli correlati Morsi, pugni e minacce alla compagna davanti al figlioletto: “Mi viene voglia di ammazzarti”LECCE - La vigilia di Capodanno avrebbe schiaffeggiato la convivente mentre stringeva tra le braccia il figlio neonato. Minacce e percosse alla compagna, arrestato 34enneNella scorsa notte, a San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un 34enne del...