Continue minacce alle sorelle appostamenti e lettere intimidatorie | in carcere

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Perugia su ordine del gip, per aver messo in atto comportamenti persecutori verso alcune sorelle. Le accuse riguardano minacce continue, appostamenti e lettere intimidatorie inviate alle vittime. L'indagine ha portato alla misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che avrebbe ripetutamente molestato le sorelle coinvolte.

Continue minacce alle sorelle, appostamenti e lettere intimidatorie. I carabinieri di Perugia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, giudice per le indagini preliminari di Perugia, nei confronti di un 53enne perugino per atti persecutori ai danni di alcuni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’ex rischia il processo: "Lettere scritte col sangue, minacce dal carcere e botte" Stalking all'ex avvocato con appostamenti e minacce: rinviata a giudizio una donnaLa Procura aveva chiesto il processo pure per il marito ma il procedimento è stato azzerato perchè non è stato interrogato prima dell'udienza...