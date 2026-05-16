Nella serata del 15 maggio, la scena musicale si è concentrata su uno show dedicato alla grande canzone italiana, ma la maggior parte dell’attenzione si è concentrata su un vasto archivio televisivo trasmesso dalla Rai. Due artiste hanno ricevuto il massimo punteggio, mentre alcuni artisti che avevano già partecipato in passato sono tornati sul palco, ottenendo riconoscimenti elevati. La serata ha visto anche il ritorno di alcuni musicisti che avevano già preso parte a precedenti edizioni, mentre altri momenti sono stati dedicati a performance più legate all’aspetto storico del programma.

Doveva essere uno show per celebrare la grande canzone italiana, e invece si è rivelato un tributo al pur fornitissimo archivio Rai. Di fatto, anche il secondo e ultimo appuntamento con MilleunaCover Sanremo ha confermato le impressioni del debutto: l’effetto Amarcord, da solo, non può far decollare la prima serata del venerdì sera. Ditonellapiaga e Tony Pitony, come a Broadway: voto 9. Protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno portato sul palco dell’Ariston una bella ventata d’aria fresca con la loro di The Lady is a Tramp. Grazie ad una performance che univa vocalità, presenza scenica e musical, i due artisti sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria della serata dedicata ai duetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milleuna Cover Sanremo, le pagelle del 15 maggio: Giorgia ed Elisa regine (10), tornano Lucio Corsi e Gigio (9)

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