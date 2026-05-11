Che tempo che fa pagelle del 10 maggio | Giorgia pronta per Sanremo 8 Goggia e Pellegrini donne d’acciaio 7 Berti

Da dilei.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La puntata del 10 maggio di   Che tempo che fa  ha avuto un’anima tutta al femminile. Tra musica, sport, libri e affondi di costume che non mancano mai, Fabio Fazio ha tenuto insieme emozione e leggerezza con la sua mano felice, una vera rarità per la nostra televisione. Un piccolo  carosello di voci forti, quindi, e storie diverse, che ci hanno accompagnato in una domenica insolita in cui  la mamma è stata protagonista assoluta  dell’intero racconto. Concita De Gregorio, cura senza retorica. Voto: 9. Concita De Gregorio ha portato in studio un discorso netto e umano sul suo libro  La cura, smontando la solita retorica bellica che spesso si appiccica alla malattia e finisce per caricare i malati di un peso in più.🔗 Leggi su Dilei.it

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