La puntata del 10 maggio di Che tempo che fa ha avuto un’anima tutta al femminile. Tra musica, sport, libri e affondi di costume che non mancano mai, Fabio Fazio ha tenuto insieme emozione e leggerezza con la sua mano felice, una vera rarità per la nostra televisione. Un piccolo carosello di voci forti, quindi, e storie diverse, che ci hanno accompagnato in una domenica insolita in cui la mamma è stata protagonista assoluta dell’intero racconto. Concita De Gregorio, cura senza retorica. Voto: 9. Concita De Gregorio ha portato in studio un discorso netto e umano sul suo libro La cura, smontando la solita retorica bellica che spesso si appiccica alla malattia e finisce per caricare i malati di un peso in più.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 10 maggio: Giorgia pronta per Sanremo (8), Goggia e Pellegrini donne d’acciaio (7), Berti

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Stasera a @chetempochefa ci sarò anche io, e rimarrete stupiti del fatto che non parlerò dei miei successi sportivi, ma dell'hantavirus. #ctcf - x.com x.com