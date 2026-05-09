Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Milleuna Cover, un nuovo programma dedicato ai duetti più noti e amati del Festival di Sanremo. Il format si propone di ripercorrere le performance più emozionanti e divertenti di questa tradizione musicale, dopo il successo ottenuto dal Festival e dall’edizione speciale Sanremo Top. L’appuntamento, previsto per le 21, offre una selezione di momenti storici e coinvolgenti della manifestazione.

Dopo il successo del Festival di Sanremo e del suo spin-off Sanremo Top, la musica torna protagonista su Rai 1 con Milleuna Cover, il nuovo programma in onda stasera in tv alle 21.30. Due appuntamenti (il secondo venerdì 22 maggio) che riportano al centro uno dei momenti più amati della kermesse, quello delle cover. E lo trasformano in un racconto televisivo autonomo costruito sulla memoria, sulle emozioni e su quelle esibizioni che negli anni hanno lasciato il segno ben oltre il palco dell’Ariston. Che cos’è Milleuna Cover e come funziona. Niente presentatori, niente pubblico in studio, nessun “dietro le quinte” costruito ad arte: Milleuna Cover è un programma di repertorio, che ripropone alcune delle esibizioni più iconiche viste al Festival di Sanremo negli ultimi anni.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera su Rai 1 la prima puntata di Milleuna Cover: racconto dei duetti più emozionanti e divertenti di Sanremo: le anticipazioni

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