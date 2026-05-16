Nella prima sfida dei quarti di finale dei playoff di basket, l’Olimpia Milano si è imposta sull’Una Hotels con il punteggio di 96-84. La partita si è svolta in modo combattuto, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia per tutta la durata dell’incontro. L’Armani Milano ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria. La serie prosegue con le prossime sfide, mentre l’Una Hotels dovrà cercare di reagire già nella prossima partita.

L’Una Hotels si arrende, all’Olimpia Milano, in gara 1 dei Quarti playoff, ma lo fa, a parte un deficitario primo quarto, senza sfigurare, tenendo sempre la barra dritta, lottando in alcuni minuti alla pari e riuscendo anche sovente a rientrare nonostante la serata di grazia della corazzata lombarda in attacco. Ci sono insomma tutte le possibilità, per Reggio, di affrontare con l’idea di competere, a livello tecnico, pure il secondo match della serie, in calendario dopodomani, alle 20.45, sempre all’Unipol Forum di Assago. Il problema, per gli emiliani, è che oltre all’infortunato Brown, che non è entrato nemmeno un secondo, rischiano di non avere al meglio nemmeno Thor, che ha rimediato una terrificante botta alla schiena dopo uno scontro, del tutto fortuito va precisato, con Diop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Milano-Unahotels 96-84, gara 1 dei playoff è dell'Armani

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