Sconfitta indolore per Reggio Ora ai playoff la sfida è contro l’Armani Milano
Reggio Emilia ha concluso la partita senza grandi problemi, lasciando il campo con una vittoria che non ha richiesto sforzi eccessivi. La squadra si prepara ora ad affrontare i playoff, dove incontrerà la formazione di Milano. La sfida tra le due squadre si giocherà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. La partita è durata quasi due ore e un quarto, ma alla fine il risultato è stato favorevole.
Reggio Emilia, 10 maggio 2026 – Al termine di un match lunghissimo, quasi due ore e un quarto di durata, e inspiegabilmente alquanto nervoso nonostante la relativa posta in palio, specialmente dopo che la vittoria di Tortona a Venezia aveva chiuso i discorsi riguardo a un possibile quinto posto biancorosso, la Una Hotels cade in casa della Nutribullet Treviso, chiudendo al sesto posto, con 30 punti, la regular-season. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognasportvirtusvirtus-varese-playoff-trento-s617zdcn I quarti della postseason saranno contro la corazza Milano. Ora, dopo una settimana di preparazione, affronterà nei quarti dei Playoff la corazzata Armani Milano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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