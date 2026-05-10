Sconfitta indolore per Reggio Ora ai playoff la sfida è contro l’Armani Milano

Reggio Emilia ha concluso la partita senza grandi problemi, lasciando il campo con una vittoria che non ha richiesto sforzi eccessivi. La squadra si prepara ora ad affrontare i playoff, dove incontrerà la formazione di Milano. La sfida tra le due squadre si giocherà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. La partita è durata quasi due ore e un quarto, ma alla fine il risultato è stato favorevole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui