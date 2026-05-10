Trento e Olimpia Milano si sono affrontate in una partita valida per la regular season di pallacanestro. La squadra di casa, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff, ha cercato di ottenere la vittoria, mentre l’istituzione milanese, già sicura del terzo posto, ha affrontato l’incontro senza pressioni. Alla fine, il risultato è stato di 84-74 a favore di Trento.

Trento, 10 maggio 2026 - Le motivazioni fanno la differenza, Trento aveva da raggiungere i playoff, Milano era già certa del suo 3° posto. Finisce 84-74 per la Dolomiti Energia l’ultima partita di regular season. Milano non fa esperimenti, punta sui 12 giocatori che disputeranno i playoff, ma coach Poeta, comprensibilmente, gestisce i minutaggi con il bilancino per non rischiare sovraccarichi. Trova 18 punti di Armoni Brooks (34 da 2 e 37 da 3), un Leandro Bolmaro ancora in doppia cifra con 12 punti (46 da 2 e 44 ai liberi), ma troppo poco dagli ex di turno con Ellis (solo 3 punti e 15 al tiro) e Shields (4 punti con 05 da 3). A proposito...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, Trento non regala sorrisi per volare ai playoff: 84-74

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