Olimpia Milano Trento non regala sorrisi per volare ai playoff | 84-74

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trento e Olimpia Milano si sono affrontate in una partita valida per la regular season di pallacanestro. La squadra di casa, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff, ha cercato di ottenere la vittoria, mentre l’istituzione milanese, già sicura del terzo posto, ha affrontato l’incontro senza pressioni. Alla fine, il risultato è stato di 84-74 a favore di Trento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trento, 10 maggio 2026  - Le motivazioni fanno la differenza, Trento aveva da raggiungere i playoff, Milano era già certa del suo 3° posto. Finisce 84-74 per la Dolomiti Energia l’ultima partita di regular season.  Milano non fa esperimenti, punta sui 12 giocatori che disputeranno i playoff, ma coach Poeta, comprensibilmente, gestisce i minutaggi con il bilancino per non rischiare sovraccarichi. Trova 18 punti di Armoni Brooks (34 da 2 e 37 da 3), un Leandro Bolmaro ancora in doppia cifra con 12 punti (46 da 2 e 44 ai liberi), ma troppo poco dagli ex di turno con Ellis (solo 3 punti e 15 al tiro) e Shields (4 punti con 05 da 3). A proposito...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

olimpia milano trento non regala sorrisi per volare ai playoff 84 74
© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, Trento non regala sorrisi per volare ai playoff: 84-74
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Guerri Napoli batte Trento 84-74 e resta in corsa playoff: decisivo DoyleGrande prova della Guerri Napoli all’Alcott Arena: dopo un primo tempo difficile, gli azzurri dominano nella ripresa con un parziale devastante nel...

Basket, Serie A: Trento ai playoff! Batte Milano e beffa Varese, esclusa all’ultimoSi è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e sono state scritte le ultime sentenze.

Argomenti più discussi: L’Olimpia a Trento prepara i playoff cercando la 10° in trasferta; Aquila Trento-Olimpia Milano | La situazione e dove vederla in tv; Le dichiarazioni di Steward e Bongi in vista della sfida contro Milano; Basket: Trento-Milano, il big match per decidere i playoff.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web