Durante le festività pasquali, si è verificato un incidente grave a Casal Monastero, nel quadrante nord-est di Roma. Un giovane calciatore italiano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente ha causato la morte del ragazzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un grave episodio di incidente stradale si è verificato a Casal Monastero, nel quadrante nord-est di Roma. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. La vittima è Mattia Rizzetti, calciatore del settore giovanile. Tragedia di Pasqua, la giovane promessa del calcio non ce l’ha fatta. Secondo le prime ricostruzioni riportate anche da Repubblica, il giovane stava attraversando le strisce pedonali in via Ratto delle Sabine quando è stato colpito da un’auto. A seguito dell’impatto, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Andrea, dove è morto nonostante i tentativi dei medici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia di Pasqua, il giovane calciatore italiano muore investito sulle strisce

Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino.

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