Milano tragedia in Bicocca | marito morto e moglie gravissima dopo l’urto

Un grave incidente si è verificato questa mattina in zona Bicocca, a Milano, coinvolgendo un'auto e due pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha investito i due pedoni mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in condizioni critiche in ospedale, mentre l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità.

? Domande chiave Come si è verificato l'impatto proprio sulle strisce pedonali?. Quali sono le condizioni cliniche attuali della moglie colpita?. Perché la velocità del conducente è al centro delle indagini?. Chi dovrà rispondere della sicurezza di quell'incrocio in Bicocca?.? In Breve Conducente di 58 anni negativo ad alcol e stupefacenti dopo l'impatto.. Donna di 75 anni operata d'urgenza presso l'ospedale Niguarda.. Indagini della polizia locale su velocità e segnaletica in viale Pirelli.. Incidente avvenuto sabato 16 maggio all'incrocio tra viale Pirelli e via Vizzola.. Un tragico incidente stradale ha colpito una coppia di anziani nel pomeriggio di questo sabato 16 maggio in viale Pirelli a Milano, dove un uomo di 76 anni è deceduto dopo l’impatto mentre la moglie, settantacinquenne, lotta per la vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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