Highlights Milano-Cantù 88-86 | l' Olimpia fatica brillano Ricci e Shields

L'Olimpia Milano ha battuto Cantù con il punteggio di 88-86 in un derby combattuto. Ricci e Shields sono stati i protagonisti della partita, mentre Green di Cantù ha sbagliato l'ultimo tiro decisivo. La squadra di casa ha dovuto impegnarsi fino alla fine per ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con un finale molto teso e punto a punto.

Milano soffre ma alla fine vince 88-86 il derby contro Cantù: per l'Olimpia è decisivo Pippo Ricci, mentre Green sbaglia la palla della vittoria per Cantù all'ultimo tiro. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Milano-Cantù 88-86: l'Olimpia fatica, brillano Ricci e Shields Articoli correlati VIDEO Cremona-Olimpia Milano 67-86: gli highlightsAl PalaRadi l'Olimpia domina la Vanoli: 67-86, Cremona per la prima volta in stagione rimane sotto quota 70 punti. Shields è in serata, l'Olimpia no: gli highlights della sconfitta con lo ZalgirisTerza sconfitta consecutiva in Eurolega per Milano, che cede 82-86 contro lo Zalgiris, trascinato dall'ex della partita Maodo Lo. Approfondimenti e contenuti su Highlights Milano Cantù 88 86 l'Olimpia... Temi più discussi: Olimpia Milano-Cantù 88-86: highlights LBA; Milano si prende il derby al photofinish: Cantù domata 88-86; Highlights Milano-Cantù 88-86: l'Olimpia fatica, brillano Ricci e Shields; L'EA7 Emporio Armani Milano vince in volata il derby contro l'Acqua S.Bernardo Cantù guidata dai 22 punti di Ricci. Olimpia Milano vs Cantù: diretta 4Q 88-86 42''4Q: ultimi dieci minuti per il derby lombardo tra Milano e Cantù in totale equilibrio 68-67 dopo 2', poi la tripla di Ricci 73-69 a 7'55'', Nebo 75-70 a ... pianetabasket.com Basket, Milano batte Cantù 88-86Se dopo Milan-Inter ci si aspettava un altro derby dalle emozioni forti, eccovi serviti. Al Palalido l'Olimpia Milano batte Cantù 88-86. Con il canturino Green che fallisce il tiro della clamorosa vit ... rainews.it Progetto Giovani Cantù. Giulio Cercato · Shine On. Gli highlights della partita UNDER13 GOLD PGC Cantù - Olimpia Milano #pgccantu #progettogiovanicantu #under13gold - facebook.com facebook