Bolzano | targa per monopattini sanzioni fino a 400 euro dopo il 16 maggio
A Bolzano entreranno in vigore dal 17 maggio le nuove sanzioni per chi circola con monopattini privi della targa prevista dalla legge. Le multe possono arrivare fino a 400 euro. La normativa richiede di applicare la targa in modo visibile sulla parte anteriore del mezzo. I possessori di monopattini hanno ancora pochi giorni per regolarizzare l’assicurazione obbligatoria, che deve essere in regola entro la stessa data.
? Domande chiave Dove bisogna applicare esattamente la nuova targa sul monopattino?. Quanto tempo resta per regolarizzare l'assicurazione obbligatoria?. Chi deve gestire le pratiche rimaste in giacenza alla Motorizzazione?. Come cambierà il controllo dei mezzi rispetto alle semplici biciclette?.? In Breve Scadenza per l'assicurazione fissata al 16 luglio per tutti i proprietari.. Sanzioni pecuniarie tra 100 e 400 euro senza sequestro del veicolo.. 250 pratiche di targa già concluse su 281 domande totali presentate.. Targa da applicare sul piantone dello sterzo o sul parafango posteriore.. Entro il 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici devono aver ottenuto il nuovo contrassegno identificativo presso la Motorizzazione di Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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