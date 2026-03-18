Monopattini scatta obbligo targa e assicurazione | sanzioni fino a 400 euro

È stato pubblicato un nuovo decreto che introduce l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini. Chi utilizza questi mezzi deve ora rispettare queste nuove regole e ottenere un contrassegno attraverso una piattaforma telematica. Le sanzioni previste possono arrivare fino a 400 euro in caso di inadempienze. La misura riguarda tutti i conducenti di monopattini in circolazione.

È stato pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di utilizzo della piattaforma telematica per ottenere il contrassegno. Ecco quali saranno i passaggi per richiedere la targa e i relativi costi Dal16 maggio 2026sarà obbligatorio dotare imonopattini elettricicircolanti inItaliaditargaeassicurazione.Assoutenti, l’associazione che nei giorni precedenti aveva segnalatoritardi nelle procedure burocratiche per l’emissione dei contrassegni identificativi, ricorda questascadenza. Ieri, infatti, è stato pubblicato inGazzetta Ufficialeil decreto delDirettore Generale per la Motorizzazioneche definisce lemodalità operativedella piattaforma telematica destinata al rilascio dei contrassegni per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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