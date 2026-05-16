A Milano sono state introdotte nuove limitazioni alla movida che prevedono il divieto di vendere alcolici dopo le 22 nei negozi. Le restrizioni interesseranno principalmente alcune zone periferiche, mentre il centro città resterà parzialmente escluso. I negozi di piccole dimensioni dovranno adeguarsi ai nuovi orari di vendita, con cambiamenti che entrano in vigore immediatamente. La misura mira a ridurre i problemi legati alla movida notturna nelle aree più periferiche della città.

? Domande chiave Quali quartieri subiranno le restrizioni più severe rispetto al centro?. Come cambieranno gli orari di vendita per i piccoli negozianti?. Perché la zona Lazzaretto-Melzo avrà regole diverse dal resto di Milano?. Chi potrà presentare osservazioni prima che l'ordinanza diventi definitiva?.? In Breve Blocco vendita alcolici nei negozi e distributori dalle 22 tra giugno e novembre.. Esercizi pubblici e artigianali devono interrompere vendita alcolici entro mezzanotte.. Plateatico limitato alle 1 di notte nei feriali e alle 2 nei weekend.. Area Lazzaretto-Melzo prevede divieto totale cibo e bevande dalle 22 alle 6.. Il Comune di Milano prepara nuovi limiti alla movida per il periodo tra giugno e novembre, coinvolgendo direttamente i commercianti nelle zone più animate della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, nuovi freni alla movida: stop al bere dopo le 22 nei negozi

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Milano, Comune condannato per i danni della movida: annunciato ricorso

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