Sonos sbarca nei negozi | i nuovi speaker sfidano il caos di Milano

Un nuovo evento si è svolto presso la Rinascente di Milano, dove sono stati presentati i recenti modelli di speaker della marca Sonos, chiamati Play ed Era 100 SL. L'azienda ha deciso di mettere alla prova i dispositivi in ambienti rumorosi e professionali, allestendo uno spazio dedicato al piano -1 del negozio. La presentazione ha coinvolto un pubblico interessato alle novità tecnologiche nel settore audio.

Sonos presenta i nuovi modelli Play ed Era 100 SL durante un evento allestito da Nital al piano -1 della Rinascente di Milano, per testare l’efficacia dei dispositivi in contesti rumorosi e professionali. L’esperienza diretta nel cuore di Milano ha permesso di valutare gli speaker non in un ambiente asettico, ma tra il caos tipico di un grande negozio. La prova ha coinvolto l’uso di soundbar come Arc Ultra, Beam 2 e Ray, integrate con i Sub per creare scene sonore basate su contenuti video di un concerto di Dua Lipa. In questo scenario, caratterizzato da superfici aperte e costante movimento di persone, i prodotti hanno dimostrato una tenuta sonora notevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sonos sbarca nei negozi: i nuovi speaker sfidano il caos di Milano Zara apre due nuovi negozi a MilanoIl marchio del gruppo Inditex arriverà nella galleria dello shopping milanese tra qualche mese: due negozi che si estenderanno su una superficie... Haiti: 280 partiti sfidano il caos per le elezioniIl termine per le candidature alle prossime elezioni generali in Haiti si è chiuso con un risultato senza precedenti: ben 280 partiti hanno...