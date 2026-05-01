Il sindaco ha convocato i capigruppo della maggioranza per discutere della situazione relativa al gemellaggio con Tel Aviv. La riunione mira a chiarire le modalità di gestione della relazione e a trovare una soluzione condivisa. Non sono stati ancora rivelati dettagli sui temi specifici che verranno affrontati, né le posizioni delle diverse componenti politiche coinvolte. La convocazione è prevista per la prossima settimana.

? Cosa sapere Sala convoca i capigruppo della maggioranza per risolvere la crisi sul gemellaggio con Tel Aviv.. Le divergenze sui Verdi causano tensioni tra giunta e consiglio sulla gestione del bilancio.. Il sindaco Sala ha deciso di convocare i capigruppo della maggioranza nella prossima settimana per affrontare le tensioni nel dialogo tra giunta e consiglio, dopo che le divergenze sulla gestione del gemellaggio con Tel Aviv hanno causato una profonda frattura politica. La decisione del primo cittadino arriva in un momento di forte attrito all’interno della coalizione di governo. Il clima si è surriscaldato a seguito delle posizioni assunte dai Verdi riguardo al rapporto con la città israeliana, portando i rappresentanti del partito a occupare l’aula consiliare esibendo la bandiera di Tel Aviv e dichiarando uno sciopero del voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Comune: Sala convoca i capigruppo per il caso Tel Aviv

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