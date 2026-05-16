Milano investiti due coniugi americani | lui muore lei gravissima

Due cittadini americani sono stati investiti a Milano mentre attraversavano la strada. L'uomo, di 77 anni, è deceduto sul colpo, mentre la donna, di 76 anni, si trova in condizioni gravissime. La coppia si era trasferita in Italia nel 2009 e aveva vissuto nel capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, i due erano impegnati a camminare quando sono stati colpiti da un veicolo. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 16 maggio in via Pirelli, in zona Bicocca, a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all'intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'auto. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro, sia al drug test. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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