Un incidente stradale si è verificato nel cuore di Milano, coinvolgendo una coppia di coniugi di 75 e 76 anni. L’uomo è deceduto sul posto, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La vettura ha investito i due mentre attraversavano la strada in una zona centrale della città. La Polizia sta raccogliendo informazioni per chiarire le cause dell’incidente. Non sono ancora note le dinamiche precise di quanto accaduto.

Un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 è in gravissime condizioni dopo essere stati investiti da un’auto in una zona centrale di Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava probabilmente attraversando sulle strisce quando un’auto che percorreva via Pirelli li ha travolti in corrispondenza dell’intersezione con via Vizzola. Alla guida c'era un uomo italiano, classe 1966, risultato negativo all’etilometro e al drug test. E’ sotto choc ed è stato portato in codice verde all’Ospedale Civile di Sesto. I due anziani sono stati ricoverati in codice rosso, lei è in sala operatoria mentre l’uomo è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Coniugi travolti da un'auto: lui muore, lei è gravissima. Tragico incidente a Milano

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