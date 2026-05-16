Una vasta operazione ha portato allo smantellamento di una rete criminale che gestiva flussi di denaro per circa 115 milioni di euro tra Milano e Brescia. L’indagine ha rivelato come i corrieri riuscissero a far sparire i soldi dai controlli bancari, utilizzando metodi specifici per eludere i controlli. Sono stati individuati anche alcuni professionisti coinvolti nel gestire i flussi clandestini, che si occupavano di organizzare e supervisionare le operazioni illegali. La polizia sta proseguendo le indagini per approfondire i dettagli del sistema.

? Punti chiave Come facevano i corrieri a far sparire i soldi dai controlli bancari?. Chi sono i professionisti coinvolti nel gestire questi flussi clandestini?. Come veniva usato il settore dei metalli per nascondere le frodi?. Dove sono finiti gli 80 milioni di euro spediti all'estero?.? In Breve 87 persone deferite tra cui un consulente finanziario e un commercialista.. 80 milioni di euro trasferiti all'estero tramite corrieri e conti cinesi.. Sequestrati 1,2 milioni di euro tra contanti, gioielli e orologi di lusso.. Operazione coinvolta unità della Guardia di Finanza da Milano a Latina.. La Guardia di Finanza ha smantellato a Milano e Brescia un sistema internazionale di riciclaggio e frode fiscale che ha movimentato oltre 115 milioni di euro attraverso fatture false. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano e Brescia: smantellata rete da 115 milioni tra fatture e banche

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