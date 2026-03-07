Camorra due agguati in strada in poche ore | killer in azione a Marano e Arzano

Due agguati sono avvenuti nel breve arco di poche ore a Napoli e dintorni, coinvolgendo territori di Marano e Arzano. La camorra ha fatto fuoco in strada, colpendo obiettivi non specificati nelle aree interessate. Gli episodi sono avvenuti nel corso della stessa giornata, evidenziando un'intensa attività criminale nella zona. Nessun dettaglio sui feriti o sugli autori finora è stato reso noto.

Due agguati nel giro di poche ore. La camorra torna a sparare alle porte di Napoli. Lo fa nel raggio di pochi chilometri: al mattino a Marano di Napoli, nel pomeriggio ad Arzano. Al di qua e al di là di Scampia. I killer hanno sempre fatto fuoco in strada, in mezzo alla gente. Al mattino, a Marano, sono entrati in azione in via Svizzera, all'angolo di corso Europa: l'obiettivo era Palumbo Castrese, 79 anni, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan Nuvoletta, storico sodalizio criminale attivo sul territorio. Castrese era alla guida di una Toyota Yaris quando è stato raggiunto dai sicari che hanno esploso diversi colpi di pistola calibro nove: i carabinieri hanno repertato 12 bossoli.