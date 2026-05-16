A Milano il mercato immobiliare si presenta complesso, con case poco accessibili e contratti di affitto spesso temporanei. Molti abitanti vivono in quartieri centrali o periferici, dove le tariffe sono variabili e spesso elevate. Nell’hinterland si trovano abitazioni più economiche, ma i costi di trasporto e i tempi di spostamento incidono sulla spesa complessiva. La situazione riguarda anche chi deve spostarsi quotidianamente per motivi di lavoro, aumentando le spese complessive e la mobilità.

Milano – “Milano inside out“ tra abitanti reali e non, affitti precari, case sfitte e alloggi più abbordabili nell’hinterland, dove però i prezzi per la mobilità (e il tempo) sono da aggiungere al conto di fine mese. L’ultima ricerca di Oca, l’Osservatorio Casa Abbordabile, parte da qui, inquadra il centro e la regione urbana per capire le trasformazioni in corso. L’indagine è promossa da Ccl Consorzio Cooperative Lavoratori e Lum Libera Unione Mutualistica ed è stata condotta dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. “Abbiamo incluso in questa indagine i costi della mobilità come costi abitativi, perché molti impieghi non sono “smartabili“ e se si lavora a Milano e si sceglie di spostarsi altrove la spesa è comunque consistente” spiega Massimo Bricocoli, professore di Urbanistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, case (poco) abbordabili e affitti più precari. Ma vivere fuori costa se devi spostarti per lavorare

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Mercato Immobiliare 2026: La Verità sui Prezzi (Cosa non ti dicono)

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