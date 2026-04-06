Milano apre 12 case fuori città per chi non ha un tetto | ecco chi potrà andarci a vivere

A Milano, sono stati messi a disposizione 12 appartamenti situati nell'area metropolitana per un progetto sperimentale di housing sociale. Questi alloggi, di proprietà comunale, sono destinati a persone senza una dimora stabile e rappresentano un'estensione degli interventi di assistenza abitativa già in atto. La sperimentazione mira a offrire una soluzione abitativa temporanea a chi si trova in difficoltà, lontano dal centro cittadino.

Pochi posti ma un segnale forte: il Comune di Milano assegna 12 alloggi a canone sociale fuori città per aiutare chi è vittima di discriminazione e i genitori in difficoltà Milano estende i propri confini del welfare e mette a disposizione 12 appartamenti di sua proprietà situati nell'hinterland per un progetto sperimentale di housing sociale. La Giunta ha approvato una delibera che assegna gli alloggi a enti del Terzo settore, con un obiettivo duplice: sostenere chi non può permettersi i costi proibitivi del mercato libero e offrire un rifugio sicuro a chi è vittima di discriminazione. Il progetto si rivolge a due categorie specifiche di cittadini residenti a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Helena e Javier non si seguono su Instagram! Chi ha blocca chi, cosa sta uscendo fuoriCosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez? La coppia, nata al Grande Fratello, sta facendo parecchio preoccupare i fan.

Temi più discussi: Dopo Bologna e Milano, anche Venezia: discriminatorio l'art. 40, comma 6, TUI nell'accesso alle case popolari; A Milano nasce lo studentato diffuso: più di 200 appartamenti in tre quartieri popolari; Benvenuti a Casa Seneca: il nuovo housing sociale di Progetto Arca a Milano; Le case più belle pubblicate a marzo sul sito di Living.

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Housing sociale, a Milano apre Casa SenecaMILANO (ITALPRESS) – Anziani soli, mamme con bambini, donne e uomini in difficoltà economica ed emergenza abitativa: sono gli inquilini che da oggi vivono a Casa Seneca, il nuovo housing sociale di Fo ... msn.com

Milano apre in calo dell’1,5%, come anche i principali indici europei. Lo spread Btp-Bund sale a 90 punti base facebook

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -1,56%. In contrazione anche l'indice Ftse All share, -1,65% #ANSA x.com