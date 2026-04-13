MifaMosa | il misterioso street artist che trasforma i cartelli stradali in mosaici pixel art e racconta le città europee

Un artista di strada noto come MifaMosa ha iniziato a trasformare i cartelli stradali delle città europee in mosaici di pixel art. Le sue opere si trovano in diverse località, tra cui Parigi e Orléans, e rappresentano scene e paesaggi urbani. La sua attività ha attirato l’attenzione di passanti e appassionati di arte urbana, anche se l’identità dell’autore rimane sconosciuta. Le installazioni si distinguono per l’uso di colori vivaci e dettagli stilizzati.

Immaginate di camminare distrattamente lungo una strada qualsiasi di Parigi o di Orléans, con la testa piena di pensieri e gli occhi fissi sul selciato. Poi, qualcosa di inaspettato cattura lo sguardo: accanto a un anonimo cartello stradale, un piccolo pannello coloratissimo, fatto di tessere quadrate come i pixel di uno schermo, rappresenta con ironia e poesia il nome della via su cui state passeggiando. Un drago sinuoso affianca la targa di Rue du Dragon. Una bocca che ride accompagna Rue Haha. Il volto inconfondibile di Amélie Poulain sorride ai passanti lungo la sua strada a Parigi. Non si tratta di decorazioni ufficiali né di campagne pubblicitarie, ma dell’intervento silenzioso e notturno di MifaMosa, uno dei fenomeni più originali e affascinanti dell’arte urbana europea contemporanea.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - MifaMosa: il misterioso street artist che trasforma i cartelli stradali in mosaici pixel art e racconta le città europee Uno street artist trasforma le strade francesi in opere coloratissime: un capolavoro di pixel artCamminando per le strade di Parigi, Avignone o di Orléans, alzando gli occhi verso un cartello stradale, può capitare di scoprire qualcosa di... ritorna rigaff: una street art politico-sociale che interroga la cittàLa nuova opera di street art dell’artista prende forma in Viale Monza, a Milano, sotto il ponte della ferrovia all’altezza della fermata Rovereto...