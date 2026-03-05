ritorna rigaff | una street art politico-sociale che interroga la città

A poche settimane dalle festività, Rigaff torna a intervenire con una street art di carattere politico e sociale che invita i passanti a riflettere sulla città. Le sue opere, spesso realizzate su pareti pubbliche, si distinguono per un messaggio diretto e un’attenzione ai temi di attualità. Questa nuova creazione si inserisce nel suo percorso di denuncia attraverso l’arte urbana.

La nuova opera di street art dell’artista prende forma in Viale Monza, a Milano, sotto il ponte della ferrovia all’altezza della fermata Rovereto (MM1).”Crucifixio”, parte della collezione Politic POP, affronta temi di identità, esclusione e cambiamento sociale. A ridosso delle festività, nel momento in cui tutto sembra richiedere leggerezza e rassicurazione, Rigaff sceglie consapevolmente un’altra direzione. La nuova opera entra nella collezione Politic POP con il numero 12 e un sottotitolo che è già una dichiarazione di intenti: “Crucifixio”. Il richiamo al latino, lingua della memoria e del sacro, apre a una dimensione che va oltre l’immagine, introducendo una riflessione profonda e disturbante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

