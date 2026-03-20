L’amministrazione comunale ha completato i lavori di ristrutturazione della scuola primaria ’don Dino Mancini’, rendendo più moderne le aule, i servizi e l’ascensore. Da oltre dieci anni, l’obiettivo è migliorare le strutture scolastiche della città, e in questi giorni si è registrato un nuovo intervento concluso con successo. La scuola ora presenta ambienti più funzionali per studenti e insegnanti.

Scuole sempre più moderne e funzionali in città. E’ l’obiettivo perseguito dell’Amministrazione Comunale in questi undici anni e che anche in questi giorni vede un altro risultato raggiunto. Sono infatti terminati alla scuola Primaria Don Dino Mancini in viale Trento i lavori, eseguiti dalla Edil Tesino Group di Offida con cui, con un investimento comunale di 200 mila euro, è stata realizzata la sopraelevazione dell’immobile (il cui ampliamento era stato già concluso e inaugurato nel febbraio 2025) che ha consentito la creazione di una nuova aula, nuovi servizi e l’installazione di un ascensore, che collega i vari livelli dell’edificio. Questo stralcio (sopraelevazione) è il proseguo dei nuovi spazi già realizzati e fruibili appunto dallo scorso anno al piano terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aule, servizi e ascensore alla scuola primaria ’don Dino Mancini’

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