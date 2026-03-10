Renault ha annunciato l’arrivo di 36 nuovi modelli di auto elettriche entro i prossimi quattro anni, con un investimento di 750 km di autonomia per alcuni e una ricarica completa in soli 10 minuti. La casa automobilistica ha presentato una strategia chiara per espandere la propria gamma di veicoli elettrici e aumentare la presenza sul mercato.

Renault ha delineato una roadmap industriale aggressiva che punta a dominare il mercato elettrico entro il 2030, con l’impegno di immettere nel mercato ben 36 nuovi modelli nei prossimi quattro anni. Questa strategia, definita dal piano futuREady e illustrata dal Ceo François Provost durante un incontro a Parigi, prevede che 16 di questi veicoli saranno completamente elettrici e 14 saranno destinati ai mercati internazionali, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere una quota del 50% di vendite elettrificate in Europa. Il gruppo francese mira anche a vendere oltre due milioni di veicoli entro il decennio, metà dei quali fuori dai confini europei, puntando su una forbice di margine compreso tra il 5 e il 7 percento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renault: 36 auto nuove, 750 km e ricarica in 10 minuti

