Milano-Ticino | 77 km in bici senza traffico
Un nuovo percorso ciclistico di 77 chilometri collega Milano al Canton Ticino, attraversando la regione senza incontrare traffico. La strada è stata realizzata per favorire gli spostamenti in bicicletta tra i due punti, offrendo un itinerario dedicato a chi preferisce muoversi su due ruote. La pista si estende lungo un tracciato che permette di evitare le strade più trafficate, creando un collegamento diretto e sicuro.
La Lombardia si apre a un nuovo modo di viaggiare. Un itinerario ciclistico di 77 chilometri collega ora Milano al Canton Ticino senza incrociare il traffico. Il percorso, completato grazie a un nuovo collegamento sotto Malnate, unisce cinque diverse piste ciclabili esistenti. Il tracciato è stato mappato da Albano Marcarini, esperto di mobilità lenta. L’opera permette di raggiungere la Svizzera in circa cinque ore di pedalata tranquilla. La maggior parte del tragitto corre su sede protetta o strade con traffico limitato. Dalla metropoli alla frontiera svizzera. Il viaggio prende le mosse da Piazza Maciachini nel cuore di Milano. Da lì si imbocca una ciclovia che sale verso nord attraversando i quartieri periferici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
