A Milano si susseguono notizie legate ai cambiamenti in corso nel settore dirigenziale e sul mercato. Si parla di un possibile addio di un dirigente, l’arrivo di un nuovo direttore sportivo e di trattative in corso per alcuni giocatori. In difesa si segnalano movimenti specifici, mentre si discute anche di un accordo tra club per un centrocampista. Le ultime settimane hanno visto diverse operazioni e incontri tra le parti coinvolte, con aggiornamenti ancora in corso.

Il cambio in dirigenza, l'accordo con Goretzka, la proposta Joe Gomez e il ritorno di Luka Modric. Questo e molto altro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi. Il Milan sta vivendo un momento davvero complicato, sia sul campo che per quanto riguarda il lato dirigenziale: nelle prossime settimane, infatti, il club rossonero potrà subire dei forti cambiamenti. Si avvicina, però, il mercato e, tramite alcuni intermediari, è stato proposto nuovamente Joe Gomez, difensore classe '97 del Liverpool. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tra rivoluzione e mercato: spunta Bezhani. Accordo per Goretzka? In difesa c’è lui

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