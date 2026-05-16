Milan rivoluzione in difesa | il colpo Champions arriva dalla Premier League

Il Milan si prepara a intervenire sul mercato estivo per rafforzare il reparto difensivo. La necessità di aggiungere elementi alla rosa è stata confermata, anche se non si esclude l’adozione di più operazioni. La squadra sta monitorando diversi profili provenienti dalla Premier League, con l’obiettivo di migliorare la solidità difensiva in vista delle prossime competizioni europee. La società sta lavorando per definire le trattative e portare a termine eventuali acquisizioni.

Siamo ormai a un passo dalla fine del campionato di Serie A e il Milan inizia a pianificare il calciomercato estivo. L'obiettivo della dirigenza è chiarissimo: la rosa va per forza di cose rinforzata, specialmente in vista del triplo impegno stagionale (che sia Champions League o Europa League). Servirà una rotazione di qualità in tutti i ruoli, cercando di mettere una 'pezza' ad alcuni limiti e lacune emerse in questa stagione. Specialmente in difesa serviranno colpi importanti: ultima notizia arriva dall'Inghilterra: secondo il sito CaughtOffside, il Milan sarebbe sulle tracce di Nathan Aké. L'olandese è in scadenza nel 2027 con il Manchester City. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN, PATTO DA 100 MILIONI CON ALLEGRI: KEAN È IL PRIMO COLPO

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