Durante una trasmissione online, DJ Ringo ha commentato le recenti decisioni della dirigenza del Milan, riferendo che un ex giocatore storico avrebbe chiesto di rispettare la storia del club. L’ospite ha espresso delusione per le scelte fatte dalla società, ritenendole in contrasto con i valori e le tradizioni del club stesso. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulla percezione di una mancanza di rispetto per le radici del club rossonero.

"Ripeto, il Milan non è mio, non è nostro, quindi è loro. Però Paolo ha detto una gran cosa qualche anno fa, adesso siete voi padroni, però cercate di rispettare il nostro DNA e la nostra storia. Cioè non lo stanno facendo. Loro hanno un'altra visione, la visione che ha portato tre pettari allo stadio a diventare delle star per loro, ad avere i DJ che mettono musica orrenda prima della partita. L'hai sentita, San Siro? Dalla tecno a Mamma mia, quando io mi accontentavo dei ricchi e poveri, vabbè non lo so, hanno un modo diverso di vedere le cose. Vedo questi tre pettari che girano per gli spalti scortati dagli steward del Milan. Cioè cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ringo: “Maldini disse di rispettare la storia… loro non lo stanno facendo!”

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