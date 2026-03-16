Ancelotti spiega la convocazione di Bremer | Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché stanno facendo molto bene nei loro campionati

Carlo Ancelotti ha annunciato la convocazione di Gleison Bremer, che torna in nazionale dopo un lungo periodo di assenza. Ha spiegato che alcuni giocatori sono stati chiamati perché stanno ottenendo ottimi risultati nei loro campionati. La chiamata riguarda anche altri atleti che si sono distinti nelle rispettive competizioni, e la decisione si basa sulle loro prestazioni recenti.

Carlo Ancelotti ha spiegato la convocazione di Gleison Bremer, tornato in nazionale dopo una lunga assenza. Vediamo le sue parole. La Juve ritrova un protagonista nel panorama internazionale in vista del Mondiale 2026. Carlo Ancelotti ha inserito Gleison Bremer nella lista dei convocati per le prossime amichevoli della nazionale brasiliana.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il centrale indosserà nuovamente la maglia verdeoro a quasi due anni di distanza dalla sua ultima apparizione alla Copa America 2024. Gleison Bremer affronterà Francia e Croazia, confermandosi un punto fermo per il commissario tecnico, che ha sottolineato l’importanza del suo rientro in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ancelotti spiega la convocazione di Bremer: «Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché stanno facendo molto bene nei loro campionati» Articoli correlati Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo Bremer convocato dal Brasile? Ancelotti ha preso una decisione sul difensore della Juventus. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bremer è stato pre-convocato da Ancelotti per le sfide del Brasile di marzo.