LIVE Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo

I giocatori sono entrati in campo per le partite di oggi al torneo ATP di Montecarlo. Sono in corso le sfide tra i tennisti che si stanno affrontando sul campo principale, con gli incontri che si susseguono secondo il programma stabilito. La diretta sta trasmettendo le partite di Berrettini contro Medvedev e Musetti contro Vacherot, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 17:35 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 17:33 Sta entrando in campo il giudice di sedia Aurelie Tourte. 17:24 Ruud vince su Moutet con il risultato finale di 7-5 6-3. A breve scenderà il campo il portacolori azzurro Cobolli opposto a Blockx. 16:37 Il norvegese si aggiudica il primo parziale per 7-5. Manca quindi un set all’ingresso in campo di Cobolli-Blockx. 15:20 È finita anche Fonseca-Rinderknech con il brasiliano che porta a casa il match con lo score di 7-5 4-6 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Temi più discussi: LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belga; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Monte-Carlo, secondo turno: Cobolli chiede strada a Blockx. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Tra gli azzurri oggi in campo anche #Musetti contro il padrone di casa Vacherot e #Cobolli contro il belga Blockx. #RolexMontecarloMasters x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook