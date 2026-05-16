Dj Ringo, noto tifoso del Milan e speaker radiofonico, ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Gerry Cardinale. Nel suo intervento, ha dichiarato di non comprendere le decisioni del presidente del club e ha affermato di aver notato un interesse verso attività di trading, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i sostenitori e gli addetti ai lavori, anche se non sono state fornite conferme ufficiali riguardo alle sue affermazioni.

Durante la chiacchierata, Ringo ha descritto un Milan più orientato al business, prendendo i valori che per anni hanno caratterizzato il club rossonero. Troppi discorsi basati su soldi e bilanci, meno su meriti sportivi e trofei: anche i tifosi stessi fanno fatica a riconoscersi in questa nuova gestione. Ecco, di seguito, le sue parole: "Fede, passione e magia in questa società di oggi non le vedo, non le sento, non so voi, cioè vedo che questi vogliono fare trading, guadagni, business, per carità di dio, se spendi milioni son padroni loro e giustamente dicono "Oh, è nostro, facciamo il cacchio che vogliamo". No, però purtroppo il calcio in Italia non è come in America lo sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ringo: “Cardinale non lo capisco. Ora vedo che vogliono fare trading”

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