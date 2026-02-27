Calciomercato Milan la dirigenza rossonera vuole il nipote di una bandiera dell’Inter

Il Milan sta valutando l'acquisto di un giovane calciatore classe 2009, attualmente alla Lazio, secondo quanto riportato da 'Lalaziosiamonoi.it'. La dirigenza rossonera sarebbe interessata a portare in squadra questo talento, senza ancora aver ufficializzato l’accordo. La trattativa, secondo le fonti, è ancora in fase preliminare e non sono stati diffusi dettagli sui tempi o sui costi.

Il Milan vuole il nipote di una bandiera dell'Inter. L'edizione odierna de 'Il Messaggero' riporta un'indiscrezione di mercato legata a un nome che sorprende. Secondo il quotidiano romano, il Milan starebbe seguendo con molta attenzione la situazione legata a Gianfilippo Materazzi, nipote dell'ex difensore nerazzurro Marco e figlio di Matteo. Si tratta di un attaccante classe 2009, attualmente in forza nella squadra Under 17 della Lazio. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, pronta a sfidare i rossoneri per il gioiellino biancoceleste in scadenza di contratto con la squadra della Capitale.