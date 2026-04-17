La società del Milan ha comunicato la decisione riguardo al futuro dell’ex allenatore della Juventus. La scelta è stata presa durante le ultime riunioni a Milanello, sede del club. Nessun dettaglio sui tempi o sui termini dell’accordo è stato ancora diffuso pubblicamente. La decisione riguarda direttamente la posizione dell’allenatore in carica e le prossime mosse del club.

di Angelo Ciarletta Allegri Milan, la società rossonera ha deciso il futuro dell’ex allenatore bianconero. Ecco che cosa si è stabilito in quel di Milanello. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di blindare Massimiliano Allegri, confermandolo come perno centrale del progetto sportivo. Nonostante i rumors su un possibile interesse della Nazionale, la dirigenza milanista non teme scossoni ed è pronta a investire per accontentare le richieste del tecnico.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Dopo l’addio a Sergio Conceição,, il club ha ritrovato stabilità e competitività per la zona Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri Milan, la società rossonera ha deciso il futuro dell’ex tecnico della Juventus. Cosa si è stabilito a Milanello

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