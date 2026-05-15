In seguito alle recenti dichiarazioni del proprietario, si sono intensificate le discussioni interne al club di calcio, coinvolgendo il presidente e il direttore sportivo. Nei giorni scorsi, si è svolto un incontro a Londra tra il proprietario e altri rappresentanti, nel tentativo di chiarire le future strategie. Le condizioni attuali sembrano mettere in discussione la permanenza di alcuni membri chiave dello staff dirigenziale, con possibili cambiamenti imminenti alla guida societaria.

Notizie sempre più importanti sul futuro del Milan: si continua a parlare di possibili rivoluzioni al termine della stagione, con in bilico tutti. Si perché Allegri, Tare e Furlani non sarebbero certi di rimanere in rossonero anche nella prossima stagione, anche se molto potrebbe dipendere dalla partecipazione o meno alla prossima edizione della Champions League (servono due vittorie contro il Genoa e il Cagliari). Le parole del numero uno rossonero Gerry Cardinale alimentano le possibilità di cambi: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate". Giorni di incontri importanti proprio sotto questo punto di vista: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri c'è stato un incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Gerry Cardinale per parlare dell'andamento stagionale del Milan e anche del futuro del CEO rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Terremoto Milan, Furlani e Tare rischiano l’addio: incontro a Londra con Cardinale. Il punto

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Mercato MilanDi Marzio Conferma Tutto! Cardinale Infuriato!

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