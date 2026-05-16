Il club di calcio di Milano sta valutando un cambio societario da attuare durante la prossima estate. Tra i nomi che vengono considerati dalla proprietà figura anche quello di Viktor Bezhani. La decisione arriva in un momento in cui si discute di possibili modifiche alla struttura societaria del club. Al momento, non sono stati resi ufficiali dettagli sui piani o sui soggetti coinvolti. La situazione resta in evoluzione e si attende eventuali annunci o comunicazioni ufficiali.

Il Milan prepara una possibile rivoluzione societaria per l’estate e tra i nomi finiti sul tavolo della proprietà emerge anche quello di Viktor Bezhani. La dirigenza rossonera sta infatti valutando diversi cambiamenti nell’area sportiva dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, con il club ancora impegnato nella corsa alla qualificazione in Champions League. Bezhani, oggi direttore tecnico del Tolosa, rappresenta un profilo molto apprezzato da RedBird. Il dirigente albanese si è costruito una reputazione importante soprattutto nella valorizzazione dei giovani talenti e nella gestione del mercato internazionale, caratteristiche considerate strategiche dalla proprietà americana per il futuro del Milan. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: possibile rivoluzione societaria?

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