Milan Cardinale tuona | tutti sotto esame e possibile rivoluzione

Il Milan ha affrontato una partita contro l’Atalanta che non ha portato ai risultati sperati, lasciando dubbi sulla coesione tra tifosi, squadra e dirigenza. La sconfitta di domenica sera ha sollevato discussioni interne, con il presidente che ha commentato pubblicamente, annunciando possibili cambiamenti e sottolineando la necessità di esami approfonditi. La situazione sembra aver aperto uno spiraglio per una possibile rivoluzione interna alla società.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 A fine stagione il patron americano Cardinale traccerà una linea. Dirigenza, direttore sportivo e allenatore in dubbio, si rischia l’ennesima rivoluzione. Se la partita di domenica sera contro l’Atalanta doveva essere l’occasione per tornare alla vittoria e ricompattare tifosi, gruppo squadra e società, allora i presupposti non sono stati affatto confermati. Infatti, la sconfitta casalinga per 2-3, al posto di infondere positività e fiducia verso il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato ad inizio stagione, ha invece lasciato forte rabbia, rammarico e delusione per non aver messo in cassaforte la qualificazione alla Champions.🔗 Leggi su Milanzone.it

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