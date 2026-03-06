Milan Saelemaekers | Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu Ora che gioca all’Inter…

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Calhanoglu, che ora gioca all’Inter. Il giocatore belga, 26 anni, ha sottolineato di aver sempre avuto un buon rapporto con l’ex compagno di squadra. Saelemaekers ha commentato anche la sua esperienza con il club rossonero, facendo riferimento al suo percorso dal 2020.

Tra i tifosi rossoneri e Calhanoglu, da tempo, non scorre buon sangue. Il turco, dopo quattro stagioni al Milan, è passato all'Inter a parametro zero nel 2021. Un trasferimento che i milanisti non hanno mai perdonato al classe 1994, ma che dopo anni continua a far discutere. Celebre, la frase di Ibrahimovic durante la festa scudetto del 2022: "Mandate un messaggio ad Hakan". A quasi cinque anni da quel trasferimento, Saelemaekers è tornato a parlare di Calhanoglu. L'esterno rossonero si è espresso sul suo rapporto col centrocampista nerazzurro, proprio a pochi giorni da Milan-Inter. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata ai microfoni di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

