Nel Comune di Benevento si registrano ancora cambiamenti nell’organico dirigenziale, con la rinuncia di un dirigente. La decisione avviene a pochi mesi dall’insediamento degli attuali responsabili, mentre le amministrazioni comunali continuano a rivedere la composizione del proprio staff. La situazione si inserisce in un quadro di modifiche che coinvolgono diverse aree dell’ente locale, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle motivazioni ufficiali di questa decisione. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto di riorganizzazione interna dell’ente.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovi cambi nell’organizzazione dirigenziale del Comune di Benevento. Con un decreto firmato dal sindaco Clemente Mastella è stata ridisegnata la distribuzione degli incarichi all’interno dell’ente dopo la rinuncia dell’avvocato Vincenzo Catalano a tutti i ruoli dirigenziali ricoperti ad interim, mantenendo esclusivamente la guida dell’Avvocatura comunale. Alla base della decisione c’è una nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha richiamato il principio di incompatibilità tra il ruolo dell’avvocato dell’ente e l’esercizio di funzioni gestionali e amministrative. Nel provvedimento si richiama infatti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ancora scossoni nell’assetto dirigenziale del Comune di Benevento: rinuncia un dirigente

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