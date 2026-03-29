Il trasferimento di Kostic al Milan apre nuovi scenari per il giovane calciatore Camarda, che si trova a dover valutare le proprie prospettive all’interno della rosa. Con l’arrivo del giocatore serbo, si prevede un aumento della concorrenza sulla fascia offensiva e una possibile modifica nei piani di sviluppo del talentuoso centrocampista. La situazione dipenderà dalle decisioni tecniche e dalle opportunità offerte dal club.

L’arrivo di Andrej Kostic ridisegna le prospettive dell’attacco rossonero, soprattutto in chiave futura. Il centravanti montenegrino, sbarcato a Milano questa mattina per le visite mediche alla clinica La Madonnina, resterà al Partizan Belgrado fino al termine della stagione. Poi, in estate, si aggregherà al Milan Futuro, con l’obiettivo di scalare le gerarchie. Un’operazione che inevitabilmente incrocia il percorso di Francesco Camarda. In questa stagione Kostic ha segnato 10 gol in 27 partite di campionato. Numeri superiori a quelli di Francesco Camarda, oggi in prestito al Lecce, ma maturati in un contesto tecnico differente rispetto alla Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Kostic al Milan: come cambia il futuro di Camarda? Ecco gli scenari possibili

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