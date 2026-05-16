Milan le ultime su Modric Ricci e il ballottaggio Nkunku-Pulisic in vista del Genoa

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita contro il Genoa, valida per la 37ª giornata di campionato, il tecnico ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia dell’incontro. Tra i temi trattati, si è parlato della condizione di alcuni giocatori: Modric, Ricci e il possibile ballottaggio tra Nkunku e Pulisic. La squadra si prepara a scendere in campo con alcune novità e incertezze, mentre si aspetta di capire meglio le scelte definitive dell’allenatore in vista della sfida.

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Consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita per Max Allegri, che ha affrontato tanti temi di grande interesse per i fantallenatori alla vigilia dell'importante match che il suo Milan affronterà contro il Genoa (domenica 17 maggio, ore 12). Tra questi: il rientro di Modric tra i convocati, l'infortunio di Ricci e il ballottaggio in avanti tra Pulisic e Nkunku.  "Modric è di nuovo a disposizione. Ha provato la maschera protettiva, si è allenato con la squadra e partirà con noi. Deciderò domani chi gioca".  "Uno gioca e l'altro sta in panchina. Pulisic e Nkunku saranno in ogni caso fondamentali, poiché ci sarà bisogno di fare cambi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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