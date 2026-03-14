In vista della partita contro la Lazio, il Milan si prepara con alcune novità. Pulisic si è allenato con il gruppo, mentre il sostituto di Rabiot viene valutato da Allegri. La scelta definitiva su Gimenez potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, mentre il tecnico ha parlato alla conferenza stampa della sfida, prevista per la 29ª giornata del campionato.

Max Allegri si prepara alla trasferta contro la Lazio, in programma domani alle 20.45 allo stadio Olimpico e valida per la 29ª giornata di Serie A. Nel consueto appuntamento della vigilia, l’allenatore del Milan ha offerto spunti interessanti anche in ottica fantacalcio. In conferenza stampa il tecnico rossonero si è soffermato sulle condizioni di Pulisic e degli altri attaccanti, ha confermato la mancata convocazione di Gimenez e ha lasciato qualche dubbio sul possibile sostituto di Rabiot, squalificato per questo turno. "Gimenez non sarà convocato, ma è in una buona condizione soprattutto psicologicamente". "L'assenza di Rabiot? Non so chi giocherà tra Jashari e Ricci, ma l'importante sarà la prestazione collettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime su Pulisic e il sostituto di Rabiot. La scelta su Gimenez in vista della Lazio

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