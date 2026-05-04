Pagelle Sassuolo-Milan i voti del CorSport | Jashari e Ricci? Modric mancherà Nkunku non c’è

Nella 35ª giornata di Serie A, la partita tra Sassuolo e Milan si è giocata ieri pomeriggio allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti dell'incontro, con particolare attenzione a Jashari e Ricci, mentre Modric non sarà disponibile a causa di un infortunio. Nkunku non ha preso parte alla partita.

Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Mapei Stadium' e terminata 2-0 per i neroverdi, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Maignan: "Nel disastro generale va giù anche lui con l’intervento decisamente non impeccabile sul 2-0 di Laurienté". Voto 5 Tomori: "Errori ed espulsione, per doppio giallo su due falli a centrocampo in netto ritardo". Voto 4, peggiore in campo Gabbia: "Rischia molto su Laurienté, ma lo disturba ai limiti del regolamento. Errori tecnici". Voto 5,5 Pavlovic: "È l’unico che ha affrontato la partita con lo spirito giusto. Prova a suonare la carica anche palla al piede.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Sassuolo-Milan, i voti del CorSport: Jashari e Ricci? Modric mancherà. Nkunku non c’è Notizie correlate Pagelle Milan-Juventus, i voti del CorSport: Modric artista, Pulisic inoffensivo e bloccatoEcco le pagelle di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a... Pagelle Pisa-Milan, i voti del CorSport: “Fofana fa infuriare Allegri. Modric eterno”Le pagelle di Pisa-Milan 1-2 partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le pagelle di Sassuolo-Milan: tra i rossoneri se ne salva solo uno; Sassuolo-Milan 2-0, pagelle: brilla Laurienté, Tomori disastroso; Sassuolo-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Thorstvedt indiavolato, Laurienté da sogno, Tomori fa una follia, Leao spara a salve; Sassuolo-Milan, le pagelle: Fofana disastroso e Jashari spaesato. Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della partita: disastro Tomori, Jashari spaesatoLe pagelle di Sassuolo-Milan, in campo questo pomeriggio per il match di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo ... milanlive.it Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop TomoriRisultato finale: Sassuolo-Milan 2-0 SASSUOLO Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde. tuttomercatoweb.com Le pagelle dei giornali dopo #Sassuolo #Milan Nessun dubbio sull’MVP del match x.com #SassuoloMilan è stato un vero e proprio massacro: la nostra squadra sembra svanita nel nulla La Gazzetta dello Sport è stata molto dura nelle sue #pagelle post-partita. Per leggere voti e giudizi rossoneri, andate nell'articolo nel primo commento - facebook.com facebook