Milan l’addio a Tare è un errore? Così Cardinale rinuncia alla continuità nel progetto

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine stagione, Igli Tare dovrebbe lasciare il Milan, sollevando interrogativi sulla decisione del club di rinunciare alla continuità nel progetto. La squadra ha recentemente puntato su acquisti come Modri?, Nkunku e Jashari, interventi che hanno segnato l'attuale campagna. La possibile partenza di Tare potrebbe influenzare il percorso futuro del club, considerando il ruolo avuto nel gestire e pianificare i trasferimenti di questa stagione. La decisione sta attirando attenzione tra gli appassionati e gli analisti del calcio.

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Continuano le voci e il caos intorno al futuro del Milan: tra possibili ingressi di Briatore, passi indietro di Furlani e Ibra, quello che sembra certo è l'addio a fine stagione a Igli Tare. Il direttore sportivo fa parte della possibile rivoluzione che Gerry Cardinale metterà in atto a fine stagione. Aldilà di chi potrebbe prendere il suo posto (si continua a parlare di Tony D'Amico), il problema resta sempre lo stesso: i rossoneri non riescono a trovare continuità nelle ultime stagioni e questo ha ripercussioni importanti sulle scelte sul mercato e sui risultati della squadra in campo. Dopo l'addio di Paolo Maldini dalla dirigenza rossonera e dopo la fine del ciclo di Pioli, il Milan non riesce a trovare una base vera e propria sulla quale costruire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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