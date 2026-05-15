Moretto sul futuro di Tare | Cardinale ha scelto a fine stagione sarà addio
Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fornito aggiornamenti riguardanti il Milan e il futuro di Igli Tare. Secondo le sue dichiarazioni, il direttore sportivo ha deciso di lasciare il club a fine stagione. La decisione è stata comunicata e sarà effettiva al termine dell’attuale campionato. Tare, attualmente in carica, non proseguirà nel suo ruolo dopo la conclusione della stagione. Le informazioni sono state condivise senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.
Secondo quanto riferito da Moretto, sarebbe ormai stata presa una decisione definitiva sul direttore sportivo albanese: dopo un solo anno in rossonero, al termine della stagione Igli Tare saluterà Milano. Questa sembrerebbe essere la decisione presa da Gerry Cardinale, patron del Milan. Le sue parole: "La notizia che voglio rimarcare che è stata presa una decisione in merito al futuro di Igli Tare. Difatto Cardinale ha deciso di separarsi da Tare. Il direttore sportivo albanese non sarà più il direttore sportivo del Milan al termine della stagione. Il tutto verrà ufficializzato, manca solo la ratifica di questa scelta, che è stata presa, fatta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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