Moretto sul futuro di Tare | Cardinale ha scelto a fine stagione sarà addio

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fornito aggiornamenti riguardanti il Milan e il futuro di Igli Tare. Secondo le sue dichiarazioni, il direttore sportivo ha deciso di lasciare il club a fine stagione. La decisione è stata comunicata e sarà effettiva al termine dell’attuale campionato. Tare, attualmente in carica, non proseguirà nel suo ruolo dopo la conclusione della stagione. Le informazioni sono state condivise senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui