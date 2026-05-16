Milan | il destino del mondo rossonero
Il risultato della partita decisiva determinerà se il club potrà partecipare alla prossima edizione della Champions League. La sfida si svolgerà tra poche ore e rappresenta l’ultimo ostacolo per il team, che spera di ottenere la qualificazione. La qualificazione o l’esclusione influenzeranno le prossime mosse del club, compresi possibili investimenti e strategie future. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione, con tifosi e addetti ai lavori che seguono con attenzione ogni dettaglio.
Il futuro del Milan resta appeso a novanta minuti e a una qualificazione in Champions League che potrebbe cambiare il destino di molti protagonisti del mondo rossonero. Le recenti parole di Gerry Cardinale hanno acceso il dibattito attorno alla panchina, soprattutto per un dettaglio che non è passato inosservato: il proprietario di RedBird, parlando della situazione del club, ha citato più volte Massimiliano Allegri, senza fare riferimenti diretti agli altri dirigenti dell’area sportiva. Un segnale che, inevitabilmente, ha alimentato le interpretazioni sul futuro dell’allenatore. Cardinale ha confermato di aver già avuto confronti con Allegri e di voler affrontare il tema programmazione soltanto a stagione conclusa. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
Milan Flash - Chi sarnno i pilastri della prossima stagione
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